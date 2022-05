Karate, tutti i baresi qualificati alle nazionali juniores

Atleti baresi col passaporto per le finali nazionali juniores di karate in programma dal 20 al 22 maggio a Roma, presso il Pala Pellicone del Lido di Ostia, tempio sportivo del karate e della Fijlkam. Da quest’anno per la categoria che inquadra gli atleti nati dal 2005 al 2007 è prevista l’adozione dello stesso regolamento di gara della categoria seniores. Le qualificazioni regionali si sono tenute l'altro giorno presso il Pala Pertini di Noicattaro, dove circa 90 atleti, accompagnati da coach e assistenti di gara, si sono sfidati nelle specialità Kàta e Kumitè per ottenere il pass per la finale nazionale. Nelle varie categoria di peso i posti disponibili erano due ogni quattro atleti presenti in gara. Gli atleti qualificati alle finali di Roma, per la specialità del kumitè sono stati 36 mentre per i kàta 8. A questi si aggiungono i 7 già qualificati di diritto in base ai risultati ottenuti alle finali del 2021.

Questi i nomi dei nuovi campioni regionali di karate della Fijlkam:

Kata M/F

- Melissa Calvano ASD Shingitai Basile – Taranto

- Diego Rosito ASD Ryugi – Bari

Kumitè /F

Kg 48 Rosa Giulia Centaro ASD Funakoshi Welness Academy – BAT

Kg 53 Alessandra Pagano ASD Centro Sport - Bari

Kg 59 Mikol Mininni ASD Kanku Dai – Bari

66 kg Aurora Campobasso Pro Team – Taranto

74 kg Ilaria Liddi karate klub Bitonto- Bari

Kumitè / M

55 kg Daniel Antonio Di Bari Kyohan Simmi – Bari

61 kg Denis De Pascalis ASD Denis Sport- Lecce

68 kg Francesco Gatti Kyohan Simmi – Bari

76 kg Giovanni Chiapperino ASD Centro Sport - Bari

86 kg Giuseppe Ficco Centro Sport – Bari

86 + kg Michele Pazienza ASD Motris - Bari