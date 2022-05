Barion, buona la prima a Piediluco

Prima giornata ok per i canottieri del Barion al secondo meeting nazionale di Piediluco con i baresi alla conquista di ben due finali A.

La prima finale A arriva dal 2x ragazzi maschile di Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo.

La seconda finale A è del 2x ragazze femminile di Chiara Tamborrino e Sofia Caliandro.

Semifinale conquistata dal singolo ragazze femminile di Alessandra Quaranta dopo una qualificazione impeccabile.

Finale C invece per Michelangelo Quaranta e Luigi Tamborrino che si classificano rispettivamente 1º e 3º posizionandosi fra i migliori 20 singolisti juniores.

Buone anche le prestazioni di Pasquale Tamborrino che sfIora la finale A sul 1x ragazzi dopo la quarta gara della giornata il singolo di Giuseppe Bellomo, che sfida i mostri sacri del canottaggio italiano e il 4x femminile di Quaranta-Tamborrino-Biscardi-Caliandro che non riesce a qualificarsi. Oggi la seconda giornata decisiva.