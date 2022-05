Pallanuoto, Cus Bari corsaro a Noci sul Napoli

Una vittoria non del tutto convincente per la squadra di pallanuoto del Cus Bari nell'ottava giornata del girone 7 del campionato maschile di serie C disputato l'altro giorno alla piscine Oltré di Noci contro l'Azzurra Napoli. 10-8 il punteggio finale a favore degli universitari baresi per 3 punti importanti nonostante una gestione della gara non ortodossa e risolta solo in dirittura d'arrivo.

“La prestazione di Noci mi lascia con un po' di rammarico – ha commentato l’allenatore barese Michele Scarpa - perché abbiamo affrontato la partita con un atteggiamento sbagliato, con poca attenzione. Spero sia solo un episodio di passaggio perché fino ad oggi non era mancato un atteggiamento positivo che portasse la gara verso i nostri stili di gioco”.

I parziali della gara sono molto eloquenti: 2-1, 4-2, 2-4 e 2-1. Ancora una volta, partita messa in salvo dagli Under 16 che si dimostrano preziosi. La rete finale è realizzata proprio da uno dei più piccoli, Sassanelli.

“I ragazzini sono stati decisivi per conquistare i 3 punti e mantenere il gruppo inseguitore al secondo posto in classifica. Ma già durante gli allenamenti abbiamo lavorato affinché la squadra, in futuro, si approcci in modo convincente al match”.

Con 12 punti il Cus Bari, insieme al Volturno, al Prota Giurleo e alla Play off Pozzuoli, insegue la Ws Napoli Lions a 15. Ma considerando la partita in meno delle formazioni di Bari e Napoli, il campionato del Cus procede bene, nonostante le numerose difficoltà. La partita di sabato 7 maggio contro la squadra di Pozzuoli sarà un banco di prova per verificare la condizione fisica e mentale della squadra.