Taekwondo, Team Belviso Modugno irresistibile in Calabria

Un fine settimana stellare quello appena trascorso dalla squadra del Team Belviso di Taekwondo che a Rossano Calabro ha conquistato il secondo gradino del podio come migliore società classificata al campionato interregionale.

La squadra diretta dal maestro Francesco Belviso torna a Modugno (sede, la scuola media Casavola) primeggiando sul totale di quaranta sodalizi in arrivo da tutto il meridione. Merito delle otto medaglie di oro, quattro di argento ed una di bronzo per un totale di tredici atleti in gara. ARGENTI e 1 BRONZO, su 13 Atleti in gara.

Le medaglie di oro portano la firma di Cesiri Andrea, De Santis Francesco, Mancino Flavio, Firano Giuseppe, Paccione Gianluca, Forleo Gabriele, Schiavone Alessandro e Lastilla Francesco. Argento per Intini Mario, Belviso Vito, Belviso Marco e Crugliano Gianluca. Medaglie di bronzo per Catalano Andrea: "Sono davvero fiero dei miei ragazzi e dei loro fantastici genitori - le parole soddisfatte di Francesco Belviso - . Parliamo di ragazzi dagli 11 anni in poi appartenenti alle categorie Cadetti, Junior e Senior Cinture Colorate e Nere. Ora ci prepariamo per il prossimo appuntamento Internazionale in Germania nel primo weekend di luglio".