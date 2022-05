Circolo della Vela, la veleggiata a favore di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno

Prosegue la collaborazione tra il Circolo della Vela Bari e la Susan G. Komen. Ancora una volta, in occasione della corsa che promuove la lotta ai tumori del seno il Circolo della Vela si impegna a organizzare una una veleggiata ludico – ricreativa di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla cura del tumore al seno. L’appuntamento è per domenica 15 maggio alle 11, in contemporanea con la tradizionale corsa che sarà presentata nei prossimi giorni.

La veleggiata del 15 maggio si svolgerà dunque sullo specchio d'acqua antistante il litorale Sud di Bari, dove sarà allestito un percorso a bastone tra boe di circa 8 miglia. Nel pomeriggio, alle 18.00, sui pontili del C.V. Bari (sede Teatro Margherita) ci sarà invece la premiazione e l’estrazione dei doni, offerti dai Supporter della manifestazione, tra tutte le concorrenti che abbiano aderito alla donazione facoltativa a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen.

“Il nostro invito va a tutti i velisti, agli appassionati di vela e più in generale all’intera comunità del mare. L’augurio è che tutti gli amici proprietari di imbarcazioni a vela presenti negli approdi della nostra costa decidano di partecipare con la propria barca invitando anche gli amici dell’ormeggio accanto al loro a uscire in mare per sostenere le iniziative che la Susan G. Komen intraprende nel segno della prevenzione e lotta al tumore al seno” commenta il direttore nautico del CV Bari Gigi Bergamasco.

"L'attenzione del Circolo della Vela e di tutti coloro che colorano di rosa il mare di Bari sono per noi segno di grande vicinanza e di sostegno alla prevenzione delle patologie tumorali. Il nostro è un grazie sentito perché la regata che accompagnerà la Race for the Cure caratterizza la nostra iniziativa regionale e contribuisce a rendere diffuso e capillare il nostro messaggio di educazione sanitaria" gli fa eco Linda Catucci, presidente del comitato pugliese Susan G. Komen Italia.

Le iscrizioni si aprono il 13 maggio, dalle 10 alle 13 e proseguono il 14 maggio dalle 9 alle 18 nella Segreteria Nautica del Circolo della Vela Bari in Piazza IV Novembre n. 2. Per procedere è necessario compilare e sottoscrivere in originale il modulo di iscrizione con la lista equipaggio, completo di copia della tessera Fiv dell’armatore o di un suo rappresentante; consegnare copia della polizza assicurativa RCT e la quota di iscrizione di € 15,00 per ciascuna imbarcazione. All’atto dell’iscrizione ciascun componente dell’equipaggio potrà effettuare una donazione ulteriore a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen (importo minimo di € 13,00).

Alla veleggiata sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a vela con Lunghezza Fuori Tutto (LFT) superiore a 5,95 m e con motore entro o fuori bordo efficace ed efficiente, che soddisfino le prescrizioni indicate nell’avviso di veleggiata. Le imbarcazioni saranno suddivise in relazione alla LFT nelle seguenti categorie: ALFA fino a m. 8.50; BRAVO da m. 8.51 a m. 10.50; CHARLIE da m. 10.51 a m. 11.20; DELTA da m. 11.21 a m. 12.50; ECHO da m. 12.51 a m. 13.50; FOX – TROT da m. 13.51 a m. 15; GOLF da m.15.01 a m. 17.49 e HOTEL oltre m. 17.50. A insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore alcune categorie potranno essere accorpate in raggruppamenti. Un comunicato, esposto almeno due ore prima della partenza, informerà i partecipanti della composizione degli eventuali raggruppamenti.

Al termine della veleggiata saranno premiate le imbarcazioni di ogni categoria o, ove vi fossero, per ogni raggruppamento: − prime classificate; − meglio classificate con equipaggio interamente femminile; − meglio classificate con timoniere Donna; Sarà inoltre premiata tra tutte le imbarcazioni che avranno tagliato il traguardo quella con maggiore percentuale di Donne a bordo; Nel corso della premiazione saranno estratti a sorte premi, offerti da Supporter della manifestazione, tra tutte le concorrenti che abbiano aderito alla donazione facoltativa a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen. L’elenco dei premi ad estrazione e dei premi speciali sarà diffuso con un comunicato del Comitato Organizzatore.