Canoa, la barese Centrone regina agli Internazionali di velocità

La canoista barese Alessandra Centrone d'assalto sulle acque del bacino dell’Idroscalo di Milano dove poche ore fa si è conclusa la competizione Internazionale di velocità Ragazzi, Junior, Senior e Paracanoa. Dall’estero presenti all’appello Slovenia, Austria, Svizzera, Uganda, Israele e Ucraina. Nel K1 200m la Centrone conquista il terzo posto nella categoria superiore, dietro Sara Del Gratta (CC Livorno) che primeggia davanti a Adriana Lehaci. Nel K4 junior 500m, questa volta la campionessa del Barion vince la medaglia d’oro nell’equipaggio misto composto da Giulia Bentivoglio (Leonida Bissolati), Giada Rossetti (Can. Timavo) e Linda Lazzarini (CC San Donà). Dopo appena 20 minuti, disputa la finale in K1 junior 500m posizionandosi al 5º posto, pochi centesimi dal podio in una gara al photofinish.