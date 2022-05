Canottaggio, il Barion colleziona 17 medaglie al meeting di Sabaudia

Nuove medaglie in cassaforte dal meeting nazionale sul Lago di Paola a Sabaudia per i canottieri del Circolo Barion.

Questo il bottino della seconda e ultima giornata di gare:

Oro nell'1x Under 18 di Francesco Capone. Argento per il 7.20 Allievi B2 di Federica Schirone, il 7.20 Allievi C di Lucilla Barbone, il 2x Allievi C di Biscardi F. - Traversa R. e 7.20 Allievi C di Elena Casamassima.

Bronzo su 4x Open Mix con Dolce Luigi - Bovio Ilaria - Biscardi Gabriella e Straziota Claudio, su

4x U18 con Leonetti - Campobasso - Barbone e Schirone.

Con un medagliere complessivo delle due giornate di 5 oro 7 argento e 5 bronzo con 19 atleti. "Si torna a casa soddisfatti e con il focus sul 2º Meeting di Piediluco", il commento social della squadra barese.