Il Rugby Bari inciampa in casa contro il Benevento

Brutta sconfitta per il Tigri Rugby Bari che nella seconda giornata del ritorno del girone interregionale di playoff per la B si arrende per 20-32 al Della Vittoria di fronte al Rugby Benevento. Battuta d'arresto che costringe i biancorossi di mister Scarano a vedersi allargare la forbice dalla capolista Arechi Salerno di ben otto punti. Disavanzo colmabile a parte che - sino alla fine - non si commettano più passi falsi.

"E' stata una partita difficile da interpretare - l'analisi a fine gara dell'allenatore delle Tigri, Vincenzo Scarano - . Di fronte avevamo un Benevento forte e organizzato. Si è disputato un confronto molto falloso. Lo dimostrano i molti ammoniti e i due espulsi. Nel primo tempo e a inizio del secondo, si è fatto bene ma poi ci siamo fatti prendere dal nervosismo optando anche per scelte di gioco sbagliate".

Il tecnico delle Tigri non cerca alibi allo stop: "Le assenze degli infortunati Pastore, Veronico, Sebastiani e Arbues non possono essere giustificare la sconfitta. Con i se e con i ma non si vincono le partite. Chi ha giocato ha comunque disputato un'ottima prestazione".

La frenata interna del Bros Lecce col Palermo e la vittoria della capofila Salerno sul Napoli chiudono il quadro del turno giocato ieri: "Per la corsa al primato - la conclusione serena di Scarano - adesso tutto dipende dal risultato di domenica prossima a Palermo, anche considerando che alla quarta giornata il Salerno sarà di scena a Bari".

RISULTATI (second di ritorno playoff): Bari-Benevento 20-32; Bros rugby- Palermo rugby 26-34 (4-3); Arechi-Napoli Afragola 44-24 (8-3).

CLASSIFICA: Arechi 31; Bari 23; Benevento 18; Bros 17; Palermo 15; Napoli 1.