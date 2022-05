Fisw, Barion d'assalto a San Cataldo di Lecce

Pioggia di medaglieedaglie per il Circolo Canottieri Barion dalla seconda tappa di campionato sci nautico Fisw che si è disputata lo scorso fine settimana a San Cataldo di Lecce con la technical di 5 chilometri, numerosi giri di boa e la long distance di 12km.

Questi i risultati del team Barion nella classifica combinata.

Oro: Davide Alpino tra i senior

Argento: Velia Pisanelli tra le under 18 femminili, Rossella Mazzeo nella Senior Femminile.

Bronzo: Elias Alpino negli under 18, Francesco Alpino nei senior, Michele Carella nei Gran Master, Daniela Pulpo nel Gran Master.

Davide D’abbicco quarto nei Master come Nicola Gargano nei Gran Master.

Bene anche le piccole Diletta D’abbicco e Sofia Volpe, entrambe di 8 anni di età, che hanno partecipato alla gara promozionale e sfidato un vento molto forte. Buona la prima anche per Maria Teresa Bia, socia Master, che si è cimentata nella gara promozionale portandola a termine.