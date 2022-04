Atletica, ragazze del Cus Bari in evidenza

Domenica 24 e lunedì 25 aprile al Campo scuola Bellavista di Bari si sono svolti i campionati di società categorie Ragazzi/Ragazze (12-13 anni) e Cadetti/Cadetti (14-15anni) ai quali il Cus Bari ha partecipato con tutte le squadre femminili al completo e con la sezione Ragazze ha ottenuto anche il terzo posto.

Tra quest’ultime molto bene è andata Maria Alessia Amodio prima nel salto in lungo e seconda nel salto in alto. Un buon risultato c’è stato nella staffetta 4x100, che ha visto impegnate Fiore, Filippa, Amodio e Di Cagno. Hanno fatto bene anche Serena Fiore seconda nei 60hs, Guadagno Aurora, seconda nel peso.

“Oltre ai singoli risultati – ha spiegato il direttore tecnico Gaetano Barone – è la numerosa partecipazione ad essere un bel traguardo, che non si aveva da circa 10 anni. Il buon piazzamento, poi, permetterà alla squadra di accedere alle finali regionali in programma il 4 e 5 giugno al Bellavista di Bari”.

Tra i cadetti/Cadette Viviana Lorusso ha conquistato il secondo posto nel giavellotto. Numerosi sono stati i piazzamenti vicino al podio. Tra questi anche quello della staffetta composta da Clemente, Pignatelli, Rutigliano e Contini.

“In questa manifestazione sportiva ci sono state nostre atlete che si sono particolarmente distinte ma l’aspetto più bello è stato vedere una squadra. C’è stato un gruppo unito dove le amiche di allenamento sono venute al campo a fare il tifo per le loro compagne anche se non avevano alcuna gara da fare. Anche chi aveva gareggiato il giorno prima è voluta venire sul campo per dare sostegno”.