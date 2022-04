Nuoto, Cus Bari leader ai Regionali Esordienti A

Due giornate di successi per la sezione nuoto del Cus Bari di scena nella Piscina comunale di Monopoli dove si sono svolti i Campionati Regionali Primaverili Esordienti A di Nuoto. Cus Bari quinto tra le 20 società in gara, ottenendo 4 argenti e 3 bronzi tra ben 20 società accreditate a questa fase finale primaverile.Protagonista principale della compagine cussina è stato Lorenzo Blasi, anno 2009, vincitore di 4 medaglie di argento nelle gare dei 400 misti, 100 e 200 rana e 200 dorso e ottima anche la prestazione di Giacomo Carofiglio, che ha conquistato una medaglia di bronzo nei 200 dorso. Bronzi per i cussini anche nelle staffette. In quella maschile 4*100m mista composta da Lorenzo Blasi - Marco Pansini - Giacomo Carofiglio e Francesco De Ruvo e per la staffetta maschile 4*100m stile libero composta da Lorenzo Blasi - Antongiulio Paladino - Giacomo Carofiglio e Francesco De Ruvo.

Punti importanti, utili per la classifica di società, sono stati ottenuti anche da parte di Ginevra Giurlando nei 200 e 400 misti e 100 farfalla, Marco Pansini nei 100 e 200 rana, e nei 200 e 400 misti e Francesco De Ruvo nei 200 misti e 200 stile libero. Il buon livello complessivo è stato evidenziato anche a livello cronometrico. Qui hanno ben fatto le piccole esordienti femminili Carlotta Lopez nei 100, 200 e 400 stile libero e 100 dorso e Giorgia Maria Milella nei 100 e 200 rana, 200 misti e 400 stile libero. Tra i maschi si sono distinti Daniele Arborea nei 200 e 400 stile libero, Alessandro D’Ambrosio nei 100 e 200 rana, nei 400 misti e 100 dorso e Alessandro Soriano nei 100 e 200 rana, e nei 200 e 400 misti.

“Siamo soddisfatti di questi risultati – ha commentato il tecnico Roberto Tamma – soprattutto per l’impegno mostrato da tutti i nostri nuotatori. Veniamo da due anni in cui abbiamo garantito gli allenamenti, ma abbiamo gareggiato poco. Ora si ritorna alla normalità dal punto di vista agonistico e questo quinto posto lascia ben sperare”.