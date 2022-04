Canottaggio, Barion da favola a Senise

Medagliere ricco in casa Circolo Canottieri Barion dalla seconda gara regionale di canottaggio andata in scena poche ore fa alla Diga di Monte Cotugno a Senise, vicino Potenza.

Il Barion qualifica 7 su 7 imbarcazioni selettive per il 2º meeting nazionale di Piediluco e mette in cascina una sfilza di medaglie al seguito.

Questi i risultati complessivi:

Oro 1x Ragazzi Pasquale Tamborrino (qualificato); 1x Ragazze e Junior Alessandra Quaranta (qualificata in entrambe le specialità); 2x Junior Leonetti G. – Capone F.; 1x Junior Michelangelo Quaranta (qualificato); 2x Ragazzi Tamborrino P. – Bellomo L. (qualificati); 2x Ragazze Tamborrino C. – Caliandro S. (qualificate); 2x Senior Dolce L. – Bellomo G.; 1x U23 Giuseppe Bellomo(qualificato); 1x Senior Ilaria Bovio; 7.20 All. C Riccardo Traversa; 7.20 All. C Elena Casamassima; 7.20 All. B2 Federica Schirone.

Argento: 1x Ragazzi Leonardo Bellomo; 7.20 Cadetti Nicola Circella; 1x Junior Luigi Tamborrino; 2x Senior Quaranta M. – Tamborrino L.

Bronzo: 2x Junior Dinardo S. – Bovio G.; 7.20 All. C Federico Biscardi; 2x Junior Schirone A. – Barbone C.; 2x All. B2 dei gemellini Mele fra i più grandi; 2x Ragazzi Straziota C. – Altomare A.; 4x Junior Barbone – Campobasso – Schirone – Della Nebbia.

Buone anche le prestazioni di Alessandra De Giosa, Giulia Caiati (costretta al ritiro), Francesco Scaramuzzi, Christian Avenido, Luca Mele, Federico Merlanti, Gabriella Biscardi, Lucilla Barbone, Sara Circella che non riescono a centrare il podio e qualche gara dei piccolini annullata per maltempo .

Ora focus per il prossimo weekend a Sabaudia e soprattutto per il meeting a nazionale Coop di Piediluco dove il Barion si presenterà nelle specialità selettive conquistate di carattere con il coltello fra i denti.