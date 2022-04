Pallanuoto, il Cus Bari ferma la capolista Volturno

Colpo gobbo alla capolista Volturno. Piccola impresa della squadra maschile di pallanuoto del Cus Bari che lo scorso fine settimana - nella piscina Volturno di Santa Maria Capua Vetere - ha fatto suo il match della settima giornata di C – girone 7, intimando l'alt per 6-5 alla prima della classe campana.

La partita è sta combattuta e a tratti sofferta, come indicano i parziali, 0-0 a fine primo tempo e 2-2 allo scadere della seconda parte di gioco. Qualche incertezza in attacco, dove il Cus Bari poteva fare molto di più. Bene, invece, ha fatto la difesa, chiave della vittoria biancorossa, che ben si è adeguata ai cambi tattici di mister Michele Scarpa.

“Siamo passati da uno schema di pressing iniziale a una zona – ha spiegato l’allenatore cussino – e la difesa è stata sempre concentrata. In avanti siamo stati spreconi, sbagliando anche 2 rigori. Ma nonostante questi errori, abbiamo conquistato i 3 punti, come volevamo”.

Questa vittoria del Cus Bari assume un’importanza maggiore per il fatto che è stata ottenuta con la squadra attualmente prima in classifica, con 6 gare giocate. La squadra barese, con 3 vittorie e 1 sconfitta, si mantiene con 9 nel gruppo degli inseguitori insieme a WP Napoli Lions, Play Off Pozzuoli, Prota Giurleo e Dream Team Salerno. Questo evidenzia buone qualità in un campionato che la vede penalizzata già in partenza per via delle costanti trasferte di media distanza fuori casa, visto che rientra nl girone della Campania e di piccola distanza in casa, dato che la vasca regolare più vicina è quella di Noci: “Speriamo di continuare su questa strada, perché le prossime partite comporteranno molte incognite e molte difficoltà. Però per il momento siamo sulla strada giusta. Certo c’è molto da migliorare, però i risultati sono dalla parte nostra”.