Cus Bari vince anche a Palo e avvicina il titolo

Ennesima vittoria per il Cus Bari del calcio a cinque che sabato scorso - al Centro Sportivo “Dream Team” di Palo del Colle - ha vinto 3-1 il derby della ventiquattresima partita del campionato C2 girone A di Calcio a 5 contro l’Olimpia Palo.

I biancorossi, che si avvicinano al termine del campionato in testa alla classifica, hanno messo in evidenza una grande concentrazione e un’ottima condizione fisica. Le reti della gara sono state siglate da Mariano Petrosino, Fabrizio Zingaro e Vincenzo Gigante, ma sono state frutto di un gioco corale.

“Per come è andata la partita – ha dichiarato l’allenatore del Cus Bari Claudio Catinella – il Palo certamente non merita la posizione che ha. È una bella squadra con la quale abbiamo dovuto faticare molto. Il caldo un elemento importante, si è fatto sentire e ha rallentato i ritmi di gioco”.

Il Cus Bari con fatica ha sbloccato il risultato nel primo tempo con Vincenzo Gigante e raddoppiando all’inizio del secondo con Fabrizio Zingaro. I padroni di casa però, non dandosi per vinti, hanno combattuto e accorciato le distanze con Giuseppe Mondelli, su uno schema da calcio d’angolo. Ma il Cus Bari, galvanizzato dal primo posto nel girone, ha messo il turbo e ha nuovamente allungato con Mariano Petrosino, in una ripartenza. Sul finale, vista la grinta avversaria, i biancorossi si son limitati a gestire la partita.

“Era importante il risultato, al di là di tutto. Siamo riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali. Non come in altre occasioni, ma anche in questo caso la prestazione c’è stata e certamente è stata una bella partita da vedere, nella quale i padroni di casa hanno ben fatto”.

Vincendo contro l’Olimpia Palo il Cus Bari si porta a 63 punti in classifica, a due giornate dal termine del campionato. Segue il Futsal Byre Ruvo con 59 e il Futsal Terlizzi, che caduto sul campo di casa contro il Public Molfetta, resta al terzo posto con 54 punti ma con una partita in meno. Per la vittoria matematica bisognerà aspettare sabato 30 aprile quando la formazione di coach Catinella affronterà, fuoricasa, la Emmebi Futsal Giovinazzo.