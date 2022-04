Rugby Bari devastante a Napoli

Amatori Napoli -Tigri rugby Bari 0 a 48. Con questa vittoria la squadra di palla ovale barese ha inaugurato il girone di ritorno dei playoff per salire in B.

Nonostante la presenza di alcuni giocatori di serie A da parte del Napoli, il Bari ha davvero sfoggiato un gioco scintillante dando prova di avere davvero una panchina lunga.

Diverse, infatti, le disaffezioni nelle file biancorosse, ma chi è sceso in campo ci ha messo davvero tutto e non ha fatto rimpiangere gli assenti.

Partita corretta, e giocata su un buon livello agonistico

Le mete: due di Berardi, due di Castiello, una di Minichino Ippolito, Giaquinto e Scarano.

Main of the match, il pilone Francesco Ippolito che ha messo in grande difficoltà la mischia napoletana. Prossima in casa contro il Benevento.

La classifica:

Arechi Salerno 26

Bari 22

Bros Lecce 17

Benevento 13

Palermo 10

Napoli 0