Calcio a 5, Cus Bari devastante a San Severo

Caterva di gol del Cus Bari del calcio a 5 che l’altro giorno, al Campo Comunale “Ricciardelli” di San Severo, ha recuperato la gara della ventiduesima gara del campionato C2 girone A di Calcio a 5 contro i padroni di casa dell’Audax battuti per 1-17.

La gara è stata dominata dai baresi, primi in classifica, che senza troppi timori hanno affrontato la squadra ultima in classifica, con zero punti e 269 goal subiti. È stata l’occasione giusta per mister Catinella per dare spazio a chi è stato impegnato meno in campo durante le ultime partite. Nel tabellino dei marcatori sono finiti ben otto giocatori del Cus: Mazzilli, Ventrella, Anastasia, Palazzo, Loiotine, Sicilia, Gigante, Zingaro e Petrosino.

“È stata una partita a senso unico – ha affermato l’allenatore biancorosso – dal primo all’ultimo minuto, nella quale chi ha giocato un po’ meno ha potuto mettersi più in mostra. Continuiamo a vincere e adesso più che mai ogni partita sarà una finale”.

Tra i marcatori biancorossi, Gianluigi Mazzilli rafforza il suo primato nella classifica marcatori. Con le 8 reti siglate arriva a quota 48. A firmare la rete “della bandiera” per i padroni di casa è stato Daniele Gravina, pivot classe ’93.

“Sabato giocheremo ancora una volta all’aperto, su erba sintetica. Quindi questa gara è stata certamente propedeutica per affrontare l’Olimpia Palo, che milita nella parte bassa della classifica ma che non possiamo sottovalutare. Chiederò ai miei ragazzi la massima concentrazione”.