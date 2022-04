Vela, Cus Bari al via delle qualifiche Europee e Mondiali Optimist

Da oggi a lunedì 25 aprile a Marina di Ragusa (Rg), si terranno le qualificazioni per gli europei e per i mondiale di vela classe optimist al quale il Cus Bari parteciperà con due atleti, Francesco Stabile e Luca Ottolino.

I due ragazzi, classe 2011, si sono qualificati nella competizione svoltasi a Bari, mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, nella gara organizzata sul lungomare della città, lato basilica di San Nicola. Questa ha visto partecipare 20 imbarcazioni impegnate per l’ottenimento di uno dei cinque posti che concedevano il passaggio alla fase eliminatoria successiva.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha affermato Antonio Prezioso, presidente del Cus Bari – che ci ripaga di tutti gli sforzi che stiamo attuando per riportare lo sport della vela nel nostro centro sportivo”.

Mentre la categoria Juniores è già impegnata con la preparazione per il Torneo Kinder, che si terrà a fine mese a Malcenise (VR), i piccoli Stabile e Ottolino si preparano all’importante gara che potrà consegnare loro i biglietti per l’europeo e per il mondiale

“È un grade traguardo per i nostri due ragazzi – ha spiegato Francesco Papapicco, allenatore cussino - calcolando il prestigio della gara e il buon livello dell’Italia in optimist. Si stanno impegnando molto con allenamenti 3 volte alla settimana, con allenamenti pratici e teorici, oltre a una dieta accurata, senza chiedere troppo perché son pur sempre dei giovanissimi”.

A Ragusa i due cussini si confronteranno in acqua con altri 140 ragazzi. I primi 5 si qualificheranno per i mondiali in programma in Turchia, i primi 4 maschi e le 3 donne dopo i 5 classificati, invece, si qualificheranno per l’europeo in Danimarca.