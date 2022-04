Atletica, Cus Bari ok al Festival della Velocità

Grandi risultati per la squadra di atletica del Cus Bari dallo stadio Cozzoli di Molfetta dove lo scorso fine settimana si è svolto il meeting “Pasqua dell’Atleta – Festival della Velocità”, manifestazione sportiva per categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores maschile e femminile, organizzata dal Comitato Provinciale Fidal alla quale hanno partecipato numerose società provenienti da tutta la Puglia, tra le quali anche il Cus Bari con atleti dagli esordienti agli assoluti, con alcuni risultati positivi.

Nella categoria assoluti maschili, da segnalare il trionfo di Christian Cella con il tempo di 16”00. Terza invece Arianna Moscatelli nella stessa gara, categoria femminile, che in batteria ha corso in un ottimo 18"67. Nei 60m ragazze Serena Fiore ha ottenuto il quinto piazzamento. Tra gli esordienti, Yuma Guerricchio è arrivata prima nei 50m.

“Ci siamo contraddistinti – ha affermato il tecnico Gaetano Barone – in una gara alla quale hanno partecipato talentuosi atleti, provenienti da tutta la Puglia. Molto bene Cella, che ancora una volta ha evidenziato la sua buona forma atletica”.

Un dato che fa ben sperare la società biancorossa è la partecipazione di tre cadette e un cadetto nei metri 80, oltre a quella di molti esordienti, tra cui Adriana Caporusso che ha ottenuto il sesto posto nei 50m.

“Ci fa molto piacere portare in gare i giovani perché è un segno di come il nostro vivaio si stia creando sempre di più. Siamo stati felici della vittoria di Guerricchio e anche della buona prestazione di Caporusso che aveva già partecipato alla gara del precedente fine settimana al Bellavista di Bari, ottenendo il quinto piazzamento. Questa continuità è importante per noi”.