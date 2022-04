Cus Bari, rinasce il vivaio di atletica

Rinasce il vivaio dell'atletica targato Cus Bari. Lo scorso sabato, al campo scuola “Bellavista” di Bari, si sono svolti infatti i campionati di Società per le categorie Esordienti uomini e donne. Manifestazione organizzata dal Comitato provinciale Fidal che ha visto partecipare il Cus Bari con una ventina di giovanissimi atleti, dai 5 agli 11 anni. Tre i risultati di rilievo.

A cominciare da Danisi Vittorio (11 anni) secondo nei 400 metri maschili, dietro di 5 decimi dal primo. Giorgio Romito (11 anni) è terzo nel vortex e Martina Barile (10 anni) quinta nei 400 metri femminili. Grande la partecipazione agonistica, in modo così importante assente da circa 10 anni.

“Siamo davvero felici di aver visto di nuovo tante ragazze e ragazzi indossare la magliettina rossa del Cus Bari – ha affermato il tecnico Gaetano Barone -. Siamo tornati a competere con un gruppo corposo di atleti, indice che il vivaio sta crescendo. Siamo orgogliosi soprattutto di questo”.

La classifica a squadre non è stata ancora stilata, vista l’alto numero dei partecipanti, 882. Certo non arriverà nelle alte posizioni ma aver ricostituito il vivaio era un obiettivo della società, a seguito di queste gare, abbondantemente centrato. Un secondo posto assoluto, invece, è stato conquistato domenica scorsa a Bari nella gara Vivicittà, manifestazione podistica internazionale su un percorso di 10 km. La medaglia d’argento è stata conquistata dalla cussina Delia Mastrorosa, al termine di una gara che ha visto la partecipazioni di circa 4000 persone tra corsa competitiva e non.

“La Vivicittà è una manifestazione sportiva con il suo valore, alla quale partecipano sempre molte società. Aver ottenuto un piazzamento così ci fa molto piacere. Questo risultato contribuisce a creare gruppo intorno alla sezione atletica. Non possiamo che esserne soddisfatti”.

Forte di queste soddisfazioni, il Cus Bari parteciperà sabato 16 aprile al Festival di velocità che si terrà a Molfetta, con circa 30 atleti dagli esordienti agli assoluti e il weekend successivo ai Campionati di società Ragazzi e Cadetti uomini e donne, anche qui con un notevole numero di ragazze e ragazzi.