A Turi il nuovo Centro Territoriale di Calcio a 5

Giovedì 14 aprile 2022 alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Turi (BA) sito in Via XX Settembre 5, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Puglia terrà la conferenza stampa di presentazione del Centro di Sviluppo Territoriale di Calcio a Cinque. Prosegue il percorso di sviluppo proposto dal Settore Giovanile e Scolastico nell’ambito della crescita tecnica e formativa del movimento giovanile italiano attraverso l’Evolution Programme. Dopo le esperienze e gli ottimi risultati maturati con i Centri Federali Territoriali e le Aree di Sviluppo Territoriali, il modello e la metodologia SGS si affiancano al Futsal. Hanno preso il via le attività dei primi Centri Sperimentali di Calcio a 5 a Roma, Catania e Torino, che rappresentano il primo passo verso un ulteriore ampliamento della proposta tecnica del Settore Giovanile e Scolastico per i giovani tesserati e le società di Futsal del territorio. Grazie anche alle iniziative promosse proprio dal SGS - il Torneo U13 Futsal Élite e lo stage Futsal+ Under 16, oltre al consueto impegno nell’organizzazione delle Finali Giovanili Nazionali - il Calcio a 5 è sempre più protagonista nel panorama del calcio giovanile italiano. Un’attenzione che ha portato questa disciplina a essere inserita nel prestigioso programma di sviluppo del Settore Giovanile e Scolastico, attraverso la proposizione del medesimo modello già collaudato per il calcio a 11 sia maschile che femminile adattato al contesto del Futsal.