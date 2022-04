Pallanuoto, Cus Bari vittorioso sul San Prisco

Cus Bari della pallanuoto maschile vittorioso nella piscina amica Otrè di Noci dove - per la sesta gara del campionato di pallanuoto maschile serie C – girone 7 - gli universitari baresi si sono imposti sul Circolo Villani San Prisco per 22-6.

Il settebello cussino, che disputa le partite in casa nella piscina di Noci per l’altezza regolamentare necessaria della vasca, ha giocato una buona gara nella quale è riuscita a gestire il risultato, portato a proprio vantaggio già dai primi minuti di gioco. In vasca non sono entrati alcuni titolari, sostituiti dagli under 16, che hanno ancora una volta contribuito ad ottenere dei punti preziosi.

“Per noi – ha affermato l’allenatore cussino Michele Scarpa - è andata molto bene. Abbiamo messo le cose in chiaro già dal primo tempo, con un parziale di 8-0. Poi siamo stati bravi a gestire la partita senza accelerare. L’unico momento di sbandamento lo abbiamo avuto verso la fine del secondo tempo, poi rientrato già nei primi minuti del terzo”. La squadra barese sta dimostrando di essere in ottima forma, con la vittoria di due partite consecutive, in un girone complesso, che la vede sempre impegnata in lunghe trasferte in Campania, oltre a giocare a Noci quelle casalinghe per via della vasca regolamentare, unica in Puglia oltre a quella di Taranto. “Sono molto soddisfatto della squadra. Ora cercheremo di continuare su questa strada per ottenere i risultati desiderati, approfittando della sosta pasquale per cercare di recuperare i titolari infortunati”.