Tigri Rugby Bari, pari col Lecce e secondo posto in cassaforte

Finisce 8-8 il derby d'alta quota tra Tigri Rugby Bari e Bros Lecce giocato ieri al Della Vittoria per la quinta giornata (ultima dell'andata) dei playoff per salire in serie B. Con questo risultato, entrambe le squadre restano al secondo posto a quota 17, a meno quattro da Arechi Salerno.

"Partita condizionata dal forte vento - le parole del tecnico barese Vincenzo Scarano - in cui la nostra compagine ha condotto il gioco benissimo non permettendo alla squadra avversaria di esprimersi. I nostri reparti hanno sviluppato un'ottima pressione e in fase di possesso siamo sempre stati avanzanti. Ci è mancato veramente poco per portare la vittoria a casa ma la prestazione è stata ottima. Devo fare i complimenti a tutti. Ora abbiamo due settimane di pausa prima dell’inizio del girone di ritorno e lavoreremo sui particolari che in una partita fanno la differenza".

Contro il Lecce, meta di Cuscito e calcio di punizione di Arbues. Si torna in campo il 24 aprile per Afragola Bari.

RISULTATI (quinta giornata playoff): Tigri Rugby Bari 1980 ASD Vs Bros'Rugby 8-8 (1-1); Rugby Napoli Afragola Vs Rugby Palermo 7-18 (1-2); Arechi Rugby Vs Rugby IV Circolo Benevento 26-19 (4-3).

CLASSIFICA: Arechi 21; Bari 17; Bros 17; Palermo 10; IV Circolo Benevento 8; Napoli 1.