Circolo Vela Bari all'Italia Cup di Ostia

Circolo della Vela Bari tra l'Italia Cup di Ostia, l'Europeo Ilca 7 in Francia dal 16 al 21 aprile ed i successi del XIX trofeo Aldo D'Alesio con la vittoria di Pardo Castriota Scanderberg (Gallipoli) ed i podi monopolizzati dai baresi tra Ilca 6 Ilca 7.

Accompagnata dall’istruttore Riccardo Sangiuliano, da domani la squadra Ilca del Circolo della Vela Bari sarà impegnata in trasferta all’Italia Cup di Ostia con Federico Anelli (Ilca 4), Gabriele Porcelli, Paolo Pettini Bonomo, Pietro Paolo Semeraro, Vittorio Latrofa (Ilca 6) e Alberto Divella, Alessandro Maravalle, Ciro Basile (Ilca 7). Subito dopo, dal 16 al 21 aprile, Alberto Divella e Alessandro Maravalle parteciperanno all'Europeo Ilca 7 Under21 ad Hourtin (Francia) accompagnati sempre dal tecnico Riccardo Sangiuliano.

Grande successo, intanto, il XIX Trofeo Aldo D’Alesio, in memoria del più longevo presidente del CV Bari. Un presidente che durante il suo lungo mandato si spese per incrementare l'attività velica e raggiungere risultati importanti con il Circolo. Ottantasei gli atleti provenienti da undici circoli di tutta l’VIII Zona FIV (Puglia) divisi nelle classi Ilca 4 (46 partecipanti), Ilca 6 (27 partecipanti), Ilca 7 (13 partecipanti).

Ad aggiudicarsi il Trofeo, come sempre assegnato alla classe più numerosa, è stato Pardo Castriota Scanderberg (CV Gallipoli) degli Ilca 4. Ottimi i risultati per gli atleti del Circolo della Vela Bari che nella classe Ilca 6 si aggiudicano l'intero podio con Paolo Pettini Bonomo primo assoluto e primo Under19, seguito da Gabriele Porcelli e Gabriele Amodio, e poi Pietro Paolo Semeraro al quarto posto assoluto e primo Under 17. Ottima performance anche nella classe Ilca7 dove il CV Bari ha occupato tutto il podio con Ciro Basile, primo, Alessandro Maravalle secondo e primo U21, terzo Alberto Divella.