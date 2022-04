Bari, tutto pronto per Vivicitta' di pace e solidarietà

A due anni di assenza per il Covid, Bari ed i baresi si preparano ad aprire le porte della città alla edizione 2022 di Vivicittà. Si correrà domenica prossima 10 aprile nel segno della pace e della solidarietà. Valori uniti a quelli dello sport, dell’ambiente, dei sani stili di vita e salvaguardia del bene comune.

“Domenica, dicono gli organizzatori della Uisp, la solidarietà verso il popolo ucraino, sarà la compagna di viaggio di tutto l’ evento e per tutto il percorso, a partire della partenza, per passare lungo tutto il percorso per arrivare all’ arrivo. Sarà una lunga catena colorata di pace in cui tutti i protagonisti della corsa saranno i testimonial portando sul petto stampato sul pettorale questo valore e per chiedere solidarietà al popolo Ucraino e ai tanti profughi in fuga dalla guerra”.