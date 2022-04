Cus Bari alla Final Eight del campionato universitario

Trionfo cussino grazie alla formazione di calcio a cinque che l'altro giorno al PalaCus ha superato 9-3 il Napoli nella gara di ritorno del secondo turno dei CNU-Campionati Nazionali Universitari e qualificandosi alle “Final Eight” in programma a Cassino dal 16 al 18 maggio.

I cussini hanno ribaltato il risultato di 8-6, in loro sfavore, registrato nella partita di andata giocando una gara con attenzione e soprattutto con la voglia di vincere. Il primo tempo è stato equilibrato, con le due squadre che non si sono sbilanciate in attacco, ma che si sono mantenute a studiarsi. La gara però ha cambiato volto nella seconda parte. Dopo il parziale di 1-0, per i biancorossi, le due formazioni universitarie si sono date battaglia. Questa ha visto prevalere i padroni di casa che hanno registrato un’escalation. “Siamo cresciuti di livello nel secondo tempo – le parole del coach barese Claudio Catinella – incrementando l’intensità di gioco e realizzando numerosi goal. È stata una partita combattuta, nella quale gli avversari sono crollati fisicamente nella seconda parte di gioco e noi abbiamo preso il sopravvento”.

Questo ottimo risultato arriva dopo il pareggio in campionato contro il Cus Foggia, che è riuscito a raggiungere il 5-5 nei minuti finali dell’incontro disputatosi sul parquet del PalaCus barese. Un risultato questo che tuttavia non intacca il primo posto in classifica del Cus Bari, che mantiene un vantaggio di 4 punti sul Futsal Byre Ruvo e 5 sul Futsal Terlizzi, che segue al terzo posto, con una partita in meno.

“Il Cus Foggia ha dimostrato di essere una squadra in ottime condizioni, capace di metterci in difficoltà. Purtroppo abbiamo pagato degli errori individuali che si sono presentati tutti insieme e che non ci hanno permesso di sfruttare le occasioni che si sono presentate”.