Sup, dalla Sicilia pioggia di medaglie baresi

Pioggia di medaglie baresi al Mondello Sup Festival andato in scena nei giorni scorsi sulla spiaggia siciliana che ha visto letteralmente trionfare la squadra del Barion durante la tre giorni di gare suddivise tra sprint di 200 metri con partenza dalla spiaggia, giro di boa e ritorno in spiaggia, Technical Race di 4,5 chilometri e Long distance di 13,5 chilometri.

Il coach e atleta barese Davide Alpino è secondo negli Sprint e nella Technical e primo nella Long Distance categoria Senior (secondo in classifica combinati). Bene anche Velia Pisanelli nell’ Under 18 Femminile con un buon secondo posto in tutte e 3 discipline.

Giancarlo Conte negli Under 18 ed Eleonora Carella nell’Under 18 Femminile si piazzano rispettivamente quinta e settima nella classifica generale. Di rilievo l'argento di Michele Carella ed il bronzo di Nicola Gargano nei Gran Master. Per loro 2º e 3º posto nella Sprint, 2º e 4º nella Technical e 3º e 2º nella classifica generale.