Vela, Barion premiato al Gran Galà 2022

Sezione vela del Circolo Canottieri Barion ricoperta di onori alla cerimonia di premiazione andata in scena nelle scorse ore presso Cala Ponte Marina, a Polignano a Mare, dove la socità barese è stata premiata al Gran Galà della Vela 2022 per l'organizzazione di tre importantissime manifestazioni veliche: la Coppa dei Campioni 2021, una tappa della Nastro Rosa Sailing Tour 2021 della Marina Militare e i Campionati Nazionali Giovanili Doppi del 2019.

A ritirare i premi, il capo sezione della sezione Vela del Barion, Nicola De Gemmis, premiato anche come Armatore dell'Anno, ed il Direttore Sportivo del Circolo Carlo Quaranta.