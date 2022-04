Barion, la canoista Centrone regala il titolo italiano

Primato e grandi consensi dall'Idroscalo di Milano per il Circolo Canottieri Barion che centra l'ennesimo colpaccio con la sezione canoa grazie ad titolo italiano conquistato dalla solita Alessandra Centrone nel K1 ragazze 5000 metri. Atletata barese incontenibile che porta a casa anche una medaglia di bronzo sulla distanza dei 1000 metri e la stessa medaglia nei 200 metri nella categoria juniores.

Non finisce qui. Il Barion del tecnico Dario Bianchini mette in cassaforte anche un altro titolo nel K1 Master A 5000 metri con Maurizio Giuliani, sfiorando la finale del K1 1000 metri.

Ottime anche le prestazione di Teresa Corsini che guadagna un doppio bronzo nel C1 under23 femminile 5000 e 200 metri. Nel K1 junior 5000 metri, Mattia Santeramo si piazza 21° su 41 partecipanti, sfiorando la finale sui 200m e sui 1000 metri. Buono anche il 14º posto di Lorenzo Moretti nel K1 senior. Riccardo Carella non si qualifica nei 1000 e 200 metri e dopo uno speronamento in curva, cade in acqua nei 5000 metri non completando il percorso.