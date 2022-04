Cus Bari, argento al Meeting Nazionale

Applausi e tante potenzialità in vetrina per i canottieri del Cus Bari che si sono distinti poche ore fa al primo Meeting Nazionale di Piediluco, località umbra (Terni) sede del Centro Nazionale di preparazione olimpica della Fic.

Gli atleti baresi hanno sfidato avversari e pesanti condizioni del meteo (neve, vento e grandine che hanno caratterizzato tutta la manifestazione) centrando un esordio ok con l'equipaggio "8+" Ragazzi su distanza olimpica. Squadra formata nella quasi nella totalità da ragazzi al primo anno della categoria che hanno anche ben figurato nelle specialità del "4+". Prestigiosa, la medaglia d'argento ottenuta a soli due secondi dal primo posto nella specialità "4 senza".

BENE ANCHE IL CC BARION - Ottimi piazzamenti anche per gli atleti del Barion. A cominciare da Alessandra Quaranta che, nonostante i problemi fisici degli ultimi tempi, ottiene una medaglia nazionale in finale A nel singolo ragazze.

Ottimo secondo posto in finale B per il doppio di Michelangelo Quaranta e Luigi Tamborrino, oltre a rispettivamente un 4º e 6º posto sul singolo junior sempre finale B. Bella la prestazione di Giuseppe Bellomo che si scontra con i mostri sacri del canottaggio italiano sul doppio misto Canottieri Padova, agguantando il terzo posto in finale B. Ilaria Bovio non riesce a qualificarsi sul 2x senior A misto Canottieri Sile.