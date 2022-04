Tigri Bari, da Salerno il primo dispiacere

Primo dispiacere in quattro turni di playoff promozione per il Tigri rugby Bari fermato in casa Arechi Salerno per 18-13.

I pugliesi si portano per ben due volte in vantaggio. Ma i giocatori campani di categoria superiore segnano davvero la differenza.

“La strada per la B non è compromessa” -spiega Dario Stellato, tecnico dei 3/4 baresi- anzi ci fa ben sperare. Ieri abbiamo dovuto scegliere su una rosa di 31 giocatori disponibili i 22 da mandarne in campo e non è stato facile. Stiamo facendo un duro lavoro di recupero di giocatori fuori da tanto tempo per infortunio, e la voglia che ci mettono quando entrano in campo è davvero strabiliante.

Ieri, uno su tutti, Paolo Pacello, che ha inserito una marcia in più quando è entrato dalla panca”.

L’altra meta è stata segnata da Mastrorosa ed il calcio di punizione messo a segno da Alberto Pastore.

La classifica: l’Arechi Salerno 16 punti, Bari 15, Bros Lecce 15, IV Circolo Benevento 7, Palermo 6

Napoli Afragola 0.