Casamassima presto avrà un "nuovo" palestrone

Ammonta a 700mila euro il corposo importo che il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, ufficializza sul suo portale social ufficiale per annunciare la ristrutturazione del palestrone del paese a sud est del capoluogo pugliese.

“Un altro progetto sarà presto realtà – scrive il primo cittadino casamassimese – . Ben 700.000 euro in arrivo per il palazzetto dello sport di via Raffaello, il cosiddetto Palestrone. Tale somma, aggiudicata attraverso il bando Sport e periferie, sarà utilizzata per dar vita alla ristrutturazione, all’innovazione e all’ammodernamento della struttura. Abbiamo tanto entusiasmo – conclude Nitti – e stiamo costruendo, giorno dopo giorno, una Casamassima più bella e moderna”.