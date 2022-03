Vivicittà Bari 2022: uova di Pasqua ai primi iscritti

Un maxi uovo di cioccolato ai primi iscritti per una partenza sprint della edizione 2022 di Vivicittà Bari. Questa l’ultima curiosa iniziativa degli organizzatori della corsa della pace targata Uisp ed in programma a Bari il prossimo 10 aprile a partire dalle ore 9.30. “Nel presentare qualche giorno fa le bellissime maglie di Vivicitta’ di questa edizione – le parole di Elio Di Summa – vi avevo anche detto che mi era stato annunciato che quest’anno la Vivicittà Bari sarebbe tornata con tante altre sorprese. E ho il piacere di presentare la seconda”.

Ai primi 2500 iscritti sarà infatti consegnato in regalo un maxi uovo di Pasqua WalCor “Monopoly edition” da 320 grammi. All’interno dell’uovo ci sarà il mitico Monopoly in formato tascabile. Per ottenere l’uovo sarà necessario ritirare il pettorale di gara esclusivamente il giorno 9 aprile presso l’OpenVillage in Viale Einaudi (ingresso Parco Due Giugno) dalle 10 alle 18.30. Per motivi organizzativi non sarà possibile ritirare il regalo il giorno della gara. Tutte le info e iscrizioni sul sito www.vivicitta.eu.