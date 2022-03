Rugby Bari, ruggito vincente contro il Palermo

Terza vittoria su tre per le Tigri rugby Bari che nel terzo turno dei playoff per la B superano 15-13 il Palermo ottenendo la terza vittoria in altrettante gare giocate. Biancorossi in testa alla classifica.

Un sontuoso Bari ha tenuto testa ad una signora squadra, quella del Palermo, che ha ribattuto colpo su colpo gli attacchi biancorossi. Partita davvero al cardiopalma che ha offerto un grande spettacolo al pubblico intervenuto. Bari in vantaggio al 22 esimo del primo tempo, dopo una fase di studio, con meta della seconda linea barese Giaquinto. Il primo tempo si conclude 5 a 0 per il Bari. Nel secondo tempo il Palermo reagisce con 2 calci piazzati e si porta in vantaggio sul 5 a 6.

Veemente l'orgoglio barese che segna con l'apertura Castiello portando il risultato sul 10 a 6. Al 78esimo meta trasformata dal Palermo che si riporta in vantaggio sul 10 a 13. Ma all"80esimo nuovo sorpasso del Bari con meta allo scadere della terza linea Cuscito. Finale 15 a 13 per Il Bari e primo posto in classifica a punteggio pieno. Prossimo turno in casa dell'Arechi vice capolista.

CLASSIFICA: Bari 14; Arechi 12; Bros 10; Palermo 5; IV Circolo 3; Napoli Afragola 0.