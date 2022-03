Rugby Bari, sfida al Palermo

Terzo appuntamento di spreggi promozione per le Tigri del Rugby Bari che domenica 27 marzo alle 14.30 (ingresso libero con green pass) ospiteranno all'Arena della Vittoria l'Asd Rugby Palermo.

La partita vale come terzo turno di playoff per salire in B. I biancorossi devono difendere il primo posto nel girone dopo il successo su Afragola a cui è seguito quello a tavolino sul Benevento. Mister Scarano deve valutare le condizioni di Lisco, Veronico e Longo. Superata questa fase, la capolista del girone affronterà in finale con la vincente dello spareggio tra Lazio 2 e Abruzzo.