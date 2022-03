A Bari torna Vivicitta': si corre per la pace

"1984/2022: La storia siamo noi”. Questo il motto della Uisp Bari per la prossima Vivicitta’, edizione rinnovata numero 38 che si svolgerà a Bari il prossimo 10 aprile.

Si torna quindi a correre non solo per sport, ma anche per affermare i valori dell’ambiente, della solidarietà, dei nuovi stili di vita, del bene comune, della cultura e della pace.

Vivicittà, la corsa per la pace che partirà il 3 aprile 2022, farà tappa in molte città d’Italia. La competitiva di 10 km arriverà ad Arezzo, Cagliari, Civitavecchia, Enna, Erice, Ferrara, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Palermo, Parma, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Riccione, Saracena, Salice Terme, Sassari, Siena, Terni, Torino. La camminata ludico – motoria arriverà ad Arezzo, Avellino, Bra, Cagliari, Catanzaro, Enna, Erice, Ferrara, Gorizia – Nova Gorica, Giarre, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Parma, Pescara, Picerno, Pordenone, Ragusa, Reggio Emilia, Riccione, Salice Terme, Saracena, Sassari, Siena, Terni, Todi, Torino. Negli istituti di pena e minorili, Vivicittà sarà presente ad Alessandria, Augusta, Biella, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Enna, Erice, Ferrara, Firenze, Giarre, Milano, Ragusa, Reggio Emilia, Sassari, Torino, Voghera. Altri appuntamenti sono a Bari, il 10 aprile, con la competitiva di 10 km; a Catania e Mestre con la camminata ludico motoria. Nel mondo si correrà a Ginevra (Svizzera); Parigi, Saint Denis, Bordeaux, Ivry /Vitry (Francia); Sarajevo, Tuzla (Bosnia Erzegovina).

Intanto, cresce l’entusiasmo dei comitati Uisp organizzatori. “Si scrive Vivicittà ma si legge pluralismo partecipativo. Non è solo il grande evento podistico di Bari, ma è cultura e aggregazione”, le parole pubblicate sui post social ufficiali Uisp.