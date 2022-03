Waterpolo Bari a mani vuote da Salerno, ma il gioco c'è

Ancora a mani vuote e con zero punti in classifica per la Waterpolo Bari che nella nona giornata del campionato maschile di B perde 10-8 in casa del Circolo Nautico Salerno.

I reds di Baiardini si esibiscono nella migliore prestazione di regular season. Seconda vittoria consecutiva in casa invece per il Circolo Nautico di mister Grieco. Nel conto, una partita fisica, maschia, ricca di contatti e spezzettata per i tanti falli di gioco. Alla fine la spuntano gli uomini in calottina bianca anche grazie ad una grande prestazione dei suoi uomini di esperienza.

La Waterpolo, che dovrà anche recuperare la sfida rinviata la settimana scorsa col San Mauro (data da stabilire), sarà di scena sabato prossimo alle 17 in casa del Club Aquatico Pescara.

Il tabellino del match:

Circolo Nautico Salerno-Bari 10-8 (parziali: 1-1, 4-1, 3-5, 2-1)

Circolo Nautico Salerno: Vettone, Di Somma, Piccolo, G. Esposito 2, Pasca 2, C. Esposito 4, Sicignano, Santoro, Cucciniello, De Rosa 2, Baviera, Costa, Giarletta.

Bari: Di Modugno, Greco, Simone 1, Lamacchia D., De Santis 2, Battista, Bellino, Moretti, Cafagno, Sifanno 4, Lamacchia A., Armenise 1, Corallo.