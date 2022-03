Rugby Bari: Tigri fermate a Benevento

Prima sconfitta in casa Tigri Rugby Bari nell'over season con i biancorossi sconfitti 31-23 nel match giocato ieri a Benevento e valevole come secondo atto dei playoff promozione per salire in serie B. Il tecnico dei baresi analizza la prova dei suoi ragazzi e si assume la responsabilità di risultato e alcune scelte sbagliate: "Partita iniziata male a causa di alcune disattenzioni difensive - le parole di Vincenzo Scarano - . Col trascorrere dei minuti siamo riusciti a prendere le misure ad un ottimo Benevento , andando anche in vantaggio recuperando da un passivo di 16 punti. Poi è emersa la miglior organizzazione avversaria coincisa con non una delle migliori giornate di alcuni giocatori baresi. Nel complesso non posso rimproverare nulla ai ragazzi dato che dal punto di vista caratteriale hanno dimostrato di non mollare mai".

Il mea culpa del tecnico: "Mi assumo la colpa di alcune scelte fatte nella formazione iniziale che hanno poi inciso negativamente nel primo quarto di gara. Voltiamo pagina velocemente e cerchiamo di preparare nel migliore dei modi la partita interna con Palermo fra 15 giorni".