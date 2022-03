Tigri Rugby Bari, primo ruggito vincente contro Afragola Napoli

Con un netto 45-0, il Tigri Rugby Bari liquida la pratica Afragola Napoli nel primo atto dei playoff per salire in B giocato ieri al Della Vittoria. Grande la soddisfazione dell'allenatore biancorosso Vincenzo Scarano: "Partita preparata bene in settimana e approccio giusto - le parole del mister barese - . Il risultato poteva essere ancora più rotondo per noi data la mole di gioco sviluppata e la percentuale altissima di possesso palla. Fonti di gioco in controllo assoluto. Iniziamo nel migliore dei modi questi playoff".

Tra le mete di giornata, spicca la cinquina di Cuscito. Una a testa per Pastore e Castiello. Il prossimo incontro si giocherà domenica prossima a Benevento. Il gruppo si allenerà martedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00.

Serie C girone play off - Risultati prima giornata: Bari-Napoli Afragola 45-0; Bros Salento-IV Circ. Benevento 26 a 25; Arechi Salerno-Palermo 24-11.