Tigri Rugby Bari, la corsa verso la B parte contro Afragola Napoli

Si alza il sipario sui playoff della palla oale barese che domani - ore 14.30 allo stadio della Vittoria - conoscerà il primo atto deigli spareggi nazionali con le Tigri del Rugby Bari impegnate contro Afragola Napoli. La partita di domani rappresenta la prima delle dieci tappe che vedranno in campo i ragazzi di Vincenzo Scarano sino alla scalata verso la cadetteria. Gli appuntamenti della fase ascendente saranno il 13 marzo a Benevento, il 27 marzo in casa contro il Palermo, il 3 aprile a Salerno ed il 10 aprile per il derby interno contro il Bros Lecce. La giornata finale dei playoff si disputerà il prossimo 22 maggio.

IL PROGRAMMA DI DOMANI (prima giornata, ore 14.30): Tigri Bari-Afragola Napoli; Bros Martignano-Benevento; Arechi Salerno-Rugby Palermo.