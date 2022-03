Piscine comunali di Bari, il documento preliminare di progettazione

Approvato il documento preliminare del concorso di progettazione per la riqualificazione delle piscine comunali. Ad annunciarlo con un post pubblico è l'assessore allo sport del comune di Bari, Pietro Petruzzelli: "Un primo ma importante passo di un percorso lungo e articolato - le parole di Petruzzelli - che porterà non solo un nuovo aspetto all'intera area dello stadio del nuoto ma che rende più vicina la riqualificazione- e quindi il riutilizzo- della vasca olimpionica di 50 metri posizionata all'esterno. La chiusura di questa vasca ha notevolmente ridotto la possibilità a tanti atleti ed agonisti di allenarsi ma anche a tanti appassionati o semplici avventori di godersi qualche ora in piscina durante l'estate".

Per la risoluzione della questione occorrerà ancora molto tempo, ma un primo passo è stato compiuto: "Di questo - conclude Petruzzelli - voglio ringraziare anche i gestori delle piscine per i tanti suggerimenti dati al fine di rendere l'impianto più efficiente e in linea con gli standard qualitativi delle più importanti strutture natatorie".