Waterpolo Bari, la resa contro Cesport Italia

Terza sconfitta consecutiva per la Waterpolo Bari che – nella giornata numero sette del campionato di serie B maschile, terza giocata, si arrende 5-9 a Santa Maria Capua Vetere al cospetto della Cesport Italia. Scontro salvezza con i parziali 1-2, 2-2, 2-4 e 0-1 i parziali. Di fronte alla gioventù barese, ha la meglio l’esperienza dei napoletani trascinati da Fermiano, Dario e Alessandro Esposito e Torti. Per il Bari a segno Bellino, Moretti, Lamacchia, Sifanno e Corallo.

Nulla di fatto, invece, per i reds baresi di Paolo Baiardini, fermi a zero punti in classifica ed in attesa del testa coda in programma sabato 5 marzo contro la capolista San Mauro.