Sbarca a Bari la Winter Cup di Sup, il Campionato Italiano di categoria della FISW sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022, si svolgerà nel capoluogo pugliese la Barion Sup Race, 3° tappa del Campionato Invernale Sup e Paddleboard Race 2021-22 a cura del Circolo Canottieri Barion SC 1894. Anche l’evento pugliese si articolerà in due giornate, come i precedenti appuntamenti di Siracusa e Piombino. Sabato 19 si comincia con la Technical Race, programmata alle 12,30, per proseguire l’indomani, domenica 20, con la Distance Race fissata per le 10,30. Una manifestazione attesa, la due giorni barese, per il buon numero di adesioni previsto da molte regioni del Centro e Sud Italia, nel pieno spirito della Winter Cup che permette agli atleti di competere anche durante la stagione invernale.