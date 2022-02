Amatori Volley Bari, a Potenza la prima gioia dell'anno

Prima vittoria del 2022 e sesta consecutiva per le ragazze dell'Amatori Volley Bari. Nel recupero dell'ottava giornata di andata del campionato nazionale di serie C girone A la squadra di mister Cassano ha espugnato per 3 a 0 la Pm volley Potenza.

Girandola di cambi per mister Cassano che ha utilizzato tutta la rosa a disposizione dando spazio nel corso dei tre set a Bertoncelli, Di Donato, Pesare, Lagalante e alla giovanissima classe 2007 d'Errico.

La vittoria consente alle baresi di conservare il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Star Volley Bisceglie e a +2 sulla prossima avversaria Brio Lingerie Cerignola che sabato prossimo per la 4 giornata di ritorno scenderà al Pala Carbonara per l'immediato riscatto.