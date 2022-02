Al Barion la terza tappa della "Winter sup race"

Due date cerchiate di rosso per Bari ed il Circolo Canottieri Barion che aprono le porte alla Winter Cup di Sup race, il campionato Italiano di categoria della FISW. Appuntamento a sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 per la terza tappa del Campionato Invernale Sup e Paddleboard Race 2021-22. Evento che segue i precedenti di Siracusa e Piombino.

Si parte sabato 19 alle 12.30 con la Technical Race. La domenica, dalle 10.30, largo alla Distance Race.

"Una manifestazione attesa - dice il ds del Barion, Carlo Quaranta - per questa due giorni barese e per il buon numero di adesioni previsto da molte regioni del Centro e Sud Italia. Vivremo nel pieno spirito della Winter Cup che permette agli atleti di competere anche durante la stagione invernale". Per informazioni si può chiamare i numeri 3339901470 - 3923688674 - 3388481103 oppure scrivere alla mail segreteria@circolobarion.it.