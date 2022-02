Di Summa: "Così si uccide lo sport"

Piscine chiuse e zero sport per gli amanti degli sport natatori. Si restringono le prospettive per chi in Italia vuole dedicarsi a quest discipline. Tutta colpa dell'aumento dei costi delle utenze di luce e gas. Aggravanti insostenibili che si sommano al calo degli iscritti e a due anni di emergenza Covid.

"Da tempo - spiega il referente Uisp di Bari, Elio Di Summa - il nostro comitato UISP, insieme ad altre Associazioni, si è fatto interprete di lanciare la vertenza del grave aumento delle bollette, ricevendo malgrado gravità del problema un assordante silenzio. Ieri sera finalmente la trasmissione " Non è l' Arena " ha posto con forza il problema grave, gravissimo del caro bollette".

"Sino ad oggi - aggiunge Di Summa - il Palazzo ha fatto finta di non sapere che ci troviamo di fronte ad aumenti fuori controllo delle tariffe elettriche e del gas. Sono aumenti del 100, 200 % diventati insostenibili, al limite dell'usura, che di fatto rischiano di portare al collasso e di fare chiudere tutto il sistema produttivo delle aziende, del commercio, ristorazione, ortofrutticolo, impianti sportivi del Paese. La situazione è talmente grave che oggi molti impianti in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia sono rimasti chiusi, con il rischio concreto che a breve in tutta Italia migliaia di impianti si troveranno nella condizione di dover chiudere i battenti perché non saranno più in grado di sostenere i costi di gestione".

La posizione del Comitato barese ha trovato risonanza anche ieri sera nel corso de l'Altra Domenica Sportiva su Rai 2 dove l'Uisp ha chiesto interventi concreti e urgenti perché tra calo utenza e aumento costi, migliaia di impianti sono a rischio chiusura.