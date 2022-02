Bari, partono le iscrizioni per praticare sup, surf, kite e windsurf

Un altro invito in arrivo dall'assessorato allo sport del Comune di Bari. A promuoverlo è sempre l'assessore Pietro Petruzzelli: "Noi abbiamo un grande privilegio- dice -. Possiamo vivere il mare, praticando anche sport, tutto l'anno. E allora, perché non farlo?".

L'antifona per annunciare l'apertura delle iscrizioni ai corsi gratuiti (tutte le info al link https://www.facebook.com/1125514457463414/posts/5426525764028907/) per ragazzi e ragazze dagli otto ai sedici anni di età che - da aprile - potranno praticare sup, surf, kite e windsurf. Il progetto è relizzato dalla "Scuola Surf Bari" grazie ad un finanziamento di "Sport e Salute". "Una bellissima occasione per fare sport, vivere il nostro mare, divertirsi, stare in compagnia e stare bene - conclude Petruzzelli - . Perché fare sport fa bene al nostro corpo e alla nostra testa, ancor di più dopo un periodo difficile segnato dalla pandemia".