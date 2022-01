Judo Team Iacovazzi prima al Gran Premio Puglia 2022

Ammontano a ventitre le medaglie portate a casa dagli atleti della Judo Team Jacovazzi dal Trofeo nazionale di Martina Franca "Gran premio judo Puglia 2022". Successi che consentono al sodalizio valenzanese di classificarsi primo tra le società in gara.

Questi i risultati complessivi nelle diverse categorie. Fanciulli -Ragazzi: oro per Deias D., Loiotile L., Losacco A. e Calabrese V. Argento per Gallo S. e Ferri G. Bronzo per De Musso N. Esordienti A: Argento per Tranaso G. -48.

Esordienti B: Oro per Anelli S. -44, Cafaro G.-57, Porrelli M. -46. Argento per Zuppardi A. -57, Gallo . -55. Bronzo per Terramea F. -42, Burdi G. -50. Cadetti: Argento per Tocci R. +70; Bronzo De Tullio D. -66. Juniores -Seniores: Oro per Finestrone I. -52, Parise P. -66, Giordano A. +78. Argento per Pozzi L. -55. Bronzo per Mastrolonardo F. +100 e Abbinante V. -81.