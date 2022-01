Barion, ora brilla anche la stella Alpino

Un colpo in entrata in piena regola per il Circolo Canottieri Barion che ieri sera, con un post social del direttore sportivo Carlo Quaranta, ha annunciato l'approdo in biancazzurro della star della canoa sup barese e italiana del calibro di Davide Alpino. Atleta barese classe '99, la stella del Sup azzurro è un nuovo portacolori dello storico sodalizio pugliese: “Possiamo finalmente annunciare ufficialmente - le parole di Quaranta - che il campione italiano e azzurro Davide Alpino è un atleta del Circolo Canottieri Barion, nonché nuovo allenatore e direttore tecnico della nostra squadra agonistica SUP. Il nostro Davide è già impegnato nella regata internazionale GlaGla Race sul lago Annecy in Francia con i colori del Barion“. .

Un acquisto di spicco che andrà senz'altro ad aumentare la visibilità del Barion grazie ad un personaggio sempre più noto nel mondo dello sport nazionale. Alpino è infatti l'uomo copertina del primo numero di gennaio 2022 della nota rivista specialistica For Men che lo ha immortalato in una foto tutto muscoli e charme. Il giusto tributo ad un ragazzo che in soli tre anni è diventato campione italiano di Sup 2020, disciplina di cui è oggi insegnante a Bari. Sup è l'acronimo di Stand up paddle, lo sport adatto a tutti che permette di allenarsi in acqua stando in piedi su una tavola e remando con la pagaia. Per Alpino è stata una scalata inarrestabile dai tempi delle prime pagaiate al Cus Bari, quindi a Sabaudia e poi di nuovo nel capoluogo pugliese nel 2018 per completare gli studi all'istituto Lenoci. Sino alle numerose vittorie ai campionati nazionali (la più recente a Mondello nell'ottobre 2021) e nelle competizioni europee con tanto di convocazione al mondiale Fick svolto in Ungheria lo scorso settembre sul lago Balaton per un sesto posto in finalissima dietro colossi come Garioud, Baxter e Delgado.