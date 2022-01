Il rugby si adegua al nuovo protocollo Covid

La Federazione Italiana Rugby, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 221/21 e del Decreto Legge 229/2021, ha aggiornato il proprio “Protocollo per la ripresa degli allenamenti e dell’attività agonistica” che recepisce le disposizioni governative in tema di contenimento dei contagi Covid-19.

Le novità introdotte dai DL e contenute nel protocollo prevedono l’obbligo della Certificazione Verde Rafforzata (Super Green Pass) per l’accesso a tutte le attività sportive di squadra a partire dal 10.01.2022 per tutti i tesserati che abbiano compiuto il dodicesimo anno d’età.

Viene inoltre introdotto l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il pubblico sugli spalti, sempre nel rispetto delle disposizioni governative e comunque non oltre il 50% della capienza massima per gli impianti all’aperto.