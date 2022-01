Bari, lo Stadio del Nuoto ha ancora un cuore che batte

In arrivo 11 milioni per il parco nell'ex Fibronit e 9 per pedonalizzare le strade di Bari

Con decreto del Ministero degli interni in questi giorni sono stati assegnati alla città di Bari finanziamenti per 20 milioni di euro a valere sul bando per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,